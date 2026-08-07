Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in St. Vit - Korrektur der Täterbeschreibung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Die Polizei Gütersloh fahndet seit dem Freitagmorgen (07.08.) mit starken Einsatzkräften und mit einem Spezialeinsatzkommando nach einer flüchtigen männlichen Person in St. Vit.

Die Täterbeschreibung wurde zwischenzeitlich aktualisiert. Die gesuchte 17-jährige männliche Person trägt eine lange, schwarze Arbeitshose.

Bürgerinnen und Bürger bittet die Polizei nach wie vor Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Person sowie bei Feststellungen verdächtiger Beobachtungen bittet die Polizei weiterhin, dies unter dem Polizeiruf 110 mitzuteilen.

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