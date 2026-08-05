Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Seit vergangenem Samstag (01.08.) wird die 15-jährige Yoanna Y. aus Harsewinkel vermisst. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort liegen derzeitig nicht vor. Bei vergangenen Vermisstenanzeigen hielt sich die 15-Jährige immer wieder auch im Stadtgebiet Gütersloh auf.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Foto der Vermissten eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/211980.

Wer hat die vermisste 15-Jährige gesehen?

Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der dem Polizeiruf 110 entgegen oder die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

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