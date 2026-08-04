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POL-GT: Am Blömkenberg - Alkoholisierter Radfahrer stürzt und ist schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Ein 34-jähriger Mann ist am Montagabend (03.08., 21.00 Uhr) auf der Straße Am Blömkenberg mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Den Erkenntnissen nach verlor der Mann aus Borgholzhausen die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte in der Folge mit einem Grundstückszaun. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des 34-Jährigen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen vorläufigen Wert von 2,10 Promille aus. Der Rettungsdienst brachte den gestürzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum, wo ein Arzt auch eine Blutprobe entnahm. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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