POL-GT: Radfahrer nach internistischem Notfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Ein 23-jähriger Mann ist in der Samstagnacht (01.08., 02.20 Uhr) auf dem Geh- und Radweg der Straße An der Bundesstraße mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Den Erkenntnissen nach kam der Radfahrer vom Weg ab, kollidierte mit einem Baum und kam zu Sturz. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des 23-Jährigen ...

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