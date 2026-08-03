POL-GT: Radfahrer nach internistischem Notfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Halle (Westf.) (MK) - Am Samstagnachmittag (01.08., 15.00 Uhr) stürzte ein 48-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Fahrrad auf der Straße Hengeberg und verletzte sich dabei schwer. Den Erkenntnissen zufolge verlor der Radfahrer die Kontrolle, als er einen Waldweg befuhr, der abschüssig verlaufend auf die Straße Hengeberg mündete. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Ein unfallursächlicher, internistischer Notfall kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Der 48-Jährige wurde zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum transportiert.
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