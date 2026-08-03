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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Sonntagnachmittag (02.04., 14.00 Uhr) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Radfahrerin auf der Gütersloher Straße, wodurch diese leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr die 14-Jährige mit ihrem Pedelec die Kuhlmannstraße und beabsichtigte die Gütersloher Straße zu queren. Bei dem Versuch näherte sich ein bislang unbekannter Autofahrer und touchierte im Vorbeifahren das Hinterrad des Mädchens, so dass diese stürzte. Nachdem der Mann anhielt, tauschten sich beide kurz aus und die 14-Jährige bestätigte, dass es ihr gut geht. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne dass beide Personalien ausgetauscht hatten.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 50 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß. Er hatte ein westeuropäisches Aussehen, trug eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Autofahrer mit einem grauen T-Shirt und einer blauen Jeans.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Autofahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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