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Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Ein 23-jähriger Mann ist in der Samstagnacht (01.08., 02.20 Uhr) auf dem Geh- und Radweg der Straße An der Bundesstraße mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Den Erkenntnissen nach kam der Radfahrer vom Weg ab, kollidierte mit einem Baum und kam zu Sturz. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des 23-Jährigen aus Borgholzhausen. Nachdem der Rettungsdienst den gestürzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht hatte, entnahm dort ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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