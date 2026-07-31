Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit umgekipptem Pkw-Anhänger

Gütersloh (ots)

Herzebrock (LS) Am 31.07.2026 kam es gegen 14:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 64 in Fahrtrichtung Lippstadt kurz vor der Überführung Rhedaer Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus Warendorf mit seinem Pkw Mercedes GLE und einem angehängten Transportanhänger die B 64 und geriet aus ungeklärten Gründen ins Schlingern. Auf dem Anhänger befand sich zur Unfallzeit ein Mercedes Sprinter. Das Gespann touchierte zunächst mehrfach die Leitplanke und der Transportanhänger kippte schließlich mittig der Fahrbahn auf die Seite. Der geladene Sprinter löste sich hierbei vom Anhänger und kippte ebenfalls auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden wird auf ca. 70.000 Eurro geschätzt. Die B 64 musste an der Unfallstelle für 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

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