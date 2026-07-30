Polizei Gütersloh

POL-GT: Gartnischer Weg - Einbrecher stehlen Kupferkabel

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) - In der Nacht zu Mittwoch (29.07., 04.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Betrieb am Gartnischen Weg ein.

Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein um in die Firmenräumlichkeiten zu gelangen.

Gestohlen wurden ersten Angaben nach mehrere Meter Kupferkabel.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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