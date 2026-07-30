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Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bei einem Unfall auf der Holter Straße erlitt am Mittwoch (29.07., 16.15 Uhr) ein 20-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock schwere Verletzungen. Den Ermittlungen zufolge beabsichtigte der Radfahrer die Holter Straße in Höhe des Eichenwegs zu queren. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit einem VW die Holter Straße in Richtung Schloß Holte. In Höhe des Fußgängerüberwegs kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Radfahrer, welcher aus dem Eichenweg kam.

Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das Fahrrad und das Auto wurden stark beschädigt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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