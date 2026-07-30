Polizei Gütersloh

POL-GT: Von Jugendlichen für Jugendliche: Sicher mit dem E-Scooter unterwegs

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - E-Scooter. Für den einen eine geniale Fortbewegungsmethode, für den anderen ein tägliches Ärgernis. Auf kaum etwas wird die Polizei so oft angesprochen. Für viele Jugendliche gehört der E-Scooter inzwischen ganz selbstverständlich zum Alltag.

Umso wichtiger ist es, sich der Verantwortung bewusst zu sein, die jede Fahrt mit sich bringt. Mit der Aktion Radschlag widmen wir uns neben Unfällen von und mit Radfahrenden auch E-Scooter-Fahrenden. Leider ereignen sich immer wieder Unfälle, die mit etwas mehr Aufmerksamkeit, gegenseitiger Rücksicht und der Einhaltung der Verkehrsregeln vermeidbar gewesen wären.

Hinter jeder Unfallmeldung stehen Beteiligte und auch Angehörige mit Sorgen, Schmerzen und manchmal Folgen, die lange bleiben. Deshalb haben Jugendliche des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums Gütersloh gemeinsam mit der Polizei kurze Aufklärungsvideos entwickelt. Sie zeigen auf authentische und verständliche Weise, worauf es beim sicheren Umgang mit dem E-Scooter ankommt. Auf Augenhöhe - sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Appelle von Jugendlichen an die Jugendlichen im Kreis Gütersloh.

Die gemeinsame Aktion steht für einfache, aber wichtige Botschaften: Passt auf euch auf. Achtet aufeinander. Haltet euch an die Regeln. Jeder von uns kann dazu beitragen, sicherer anzukommen. Ein herzliches Dankeschön gilt den Jugendlichen, die sich mit viel Engagement in dieses Projekt eingebracht haben. Sie zeigen, dass Prävention dann besonders wirksam ist, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Die Polizei Gütersloh plant das Videoprojekt mit weiteren Schulen fortzuführen.

Schauen Sie sich die Videos, die wir nach und nach hochladen, auf unserer Homepage (https://guetersloh.polizei.nrw/aktion-radschlag) an oder auf Instagram und Facebook. Teilen Sie die Botschaften und leisten Sie so einen Beitrag zur Sicherheit auf unseren Straßen.

Die Polizei im Kreis Gütersloh setzt im Zuge des Projekts Radschlag auf Prävention, aber auch auf repressive Maßnahmen. Uns, der Polizei Gütersloh, ist wichtig, dass Sie sicher ankommen. Umfassende Tipps zum Umgang mit E-Scootern finden Sie hier: https://guetersloh.polizei.nrw/artikel/wichtige-hinweise-zur-nutzung-von-e-scootern .

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