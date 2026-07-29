Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtiger wird bei versuchtem Firmeneinbruch entdeckt und flüchtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich am Dienstagnachmittag (28.07., 13.55 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Metallbaufirma an der Bergstraße zu verschaffen. Den Feststellungen nach schlug er dafür mit einem Holzstock ein Fenster am Hauptgebäude ein. Als ein Mitarbeiter die verdächtigen Geräusche wahrnahm und sich bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher zu Fuß in Richtung Haller Straße/ B68. Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 1,70 - 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, trug ein braunes Halstuch und hatte einen schwarzen Stoffbeutel bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebiets an der Bergstraße? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen

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