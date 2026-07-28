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Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebstahl an der Gottlieb-Daimler-Straße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag bis Montag (25.07. - 27.07.) gewaltsam Zutritt in eine Firma an der Gottlieb-Daimler-Straße verschafft. Hierfür beschädigten die Einbrecher zunächst den Zaun, um auf das Gelände der Firma für Metallverarbeitung zu gelangen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür der Produktions- und Lagerhalle. Gestohlen wurden bisher unbestimmte Mengen Kupferleitungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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