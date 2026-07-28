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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Einbrecher kamen am Nachmittag

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Habichtsweg im Ortsteil Varensell verschafften sich bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag (27.07.) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Den Erkenntnissen nach nutzten die Einbrecher ein Zeitfenster von 15.40 - 17.10 Uhr. Dabei hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

 
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