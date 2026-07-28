Polizei Gütersloh

POL-GT: Tiefgaragenbrand in Harsewinkel - Zeuge sieht verdächtigen Mann

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Nach einem Brand in einer Tiefgarage an der August-Claas Straße (Sonntag, 26.07., 02.38 Uhr) hat die Gütersloher Kriminalpolizei die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, dass er unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers ein Mann aus der Garage gelaufen sei. Dieser war dunkel gekleidet und trug einen hellen, möglicherweise weißen Rucksack auf dem Rücken. Er rannte in Richtung Südring davon.

Bei dem Feuer entstand nicht nur erheblicher Sachschaden an der Tiefgarage, es wurden auch Autos beschädigt. Zwei Autos fielen den Flammen hauptsächlich zum Opfer. Zahlreiche weitere Autos wurden durch die Rußentwicklung und die herabfallenden Teile von der Decke in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tiefgarage in der Nacht zu Sonntag machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6322209

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