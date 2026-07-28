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Polizei Gütersloh

POL-GT: Wettbüro - Räuber erbeutet Bargeld

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagabend (27.07., 20.17 Uhr) wurde die Polizei über einen Raub in einem Wettbüro an der Bahnhofstraße informiert. Es stellte sich heraus, dass kurze Zeit zuvor ein bislang unbekannter Räuber das Ladenlokal betreten hatte und unmittelbar mit einer silber-schwarzen Pistole in der Hand die Herausgabe von Bargeld forderte. Der Mann drohte einem Angestellten mit der Waffe.

Mit seiner Beute verließ der Mann das Wettbüro. Er rannte in Richtung Bahnhof davon.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 170cm groß und dunkel bekleidet. Sein Gesicht hatte er teilweise mit einem schwarzen Tuch oder einer Sturmhaube bedeckt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Raub aufgenommen. Ob es Zusammenhänge zu Raubdelikten auf Tankstellen in der Umgebung gibt, wird im Zuge der Ermittlungen betrachtet. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu Beobachtungen rund um den Tatort machen? Wer hat an der Bahnhofstraße oder in der Umgebung verdächtige Personen gesehen? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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