Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet und versteckt sich vor Polizei

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Freitagabend (24.07., 21.30 Uhr) meldeten Zeugen einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer im Ortsteil Kaunitz, der in Richtung Verl gefahren sei. Wenige Minuten später stellte eine Streifenwagenbesatzung das Auto am Kreisverkehr Bielefelder Straße/ Sender Straße fest. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gaben, widersetzte sich der bis dahin unbekannte Fahrer des VW und versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In Verl bog der VW-Fahrer zunächst in mehrere Straßen ab, um kurz darauf auf der Lindenstraße stadtauswärts zu fahren. Hier verlor die Streifenwagenbesatzung das Auto zunächst kurz aus den Augen. Gegen 21.42 Uhr gelang es dann, nur wenige Momente später, den VW verschlossen abgestellt im Einmündungsbereich Marienstraße/ Gentestraße festzustellen. Während der gesamten Verfolgungsfahrt wurden nach derzeitigem Stand keine unbeteiligten Personen gefährdet.

Bei der anschließenden Suche nach dem Fahrer war die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie auch einem Diensthundführer vor Ort. Dem Diensthund gelang es schließlich, den 48-jährigen Verler der zuvor den VW gefahren hatte, versteckt in einem nahegelegenen Straßengraben mit hohem Gras aufzuspüren. Die Beamten führten bei dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher mit einem vorläufigen Ergebnis von 1,44 Promille eine deutliche Alkoholisierung bestätigte. Anschließend wurde der Verler zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Polizeiwache genommen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der genutzte VW sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert. Gegen den 48-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

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