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Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Im Bereich der Kreuzung Delbrücker Straße/ Herrenbruch kam es am Freitagabend (24.07., 20.10 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 22-jähriger Delbrücker mit einem BMW auf ein vor ihm fahrenden Traktor samt Anhänger auf. Der 38-jährige Fahrer des Gespanns befuhr zuvor die Delbrücker Straße in Richtung Paderborn. Er beabsichtigte den Angaben nach in Höhe der Kreuzung nach links abzubiegen.

Durch den Unfall erlitt der 22-Jährige sehr schwere Verletzungen. Er wurde durch die Rettungskräfte aus seinem Auto geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Der 38-Jährige Rietberger und sein dreijähriger Sohn blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Der Anhänger wurde ebenfalls beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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