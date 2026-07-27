Polizei Gütersloh

POL-GT: Tiefgaragenbrand an der August-Claas Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Sonntagmorgen (26.07., 02.38 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Tiefgaragenbrand an der August-Claas Straße informiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen vor Ort. Ersten Erkenntnissen nach brannten zwei Fahrzeuge voll aus. Ca. 10 weitere Pkw wurden teils erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Brandermittler der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu der Brandursachen eingeleitet. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden.

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