POL-GT: Wohnungsbrand in Werther (Westf.)
Gütersloh (ots)
Werther (Westf.) (FK) - Samstagabend (25.07., 23.50 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Wohnungsbrand an der Haller Straße informiert. Eine Wohnung im Obergeschoss stand in Flammen. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Personen waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde durch die Rettungskräfte und Nachbarn betreut. Sie erlitt leichte Verletzungen.
Die Wohnung brannte vollständig aus.
Die Ermittlungen zu der Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Weitere Angaben dazu können derzeit nicht gemacht werden.
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