Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen - 29-jährige bei Unfall verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (HL) - Am Samstag (25.07.2026, gegen 16:45 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall im Verlauf der Möhlerstraße bei dem eine 29-jährige Frau verletzt wurde.

Zuvor hatte die Frau aus Herzebrock-Clarholz mit ihrem Pkw die Möhlerstraße aus Richtung Kapellenstraße, in Richtung Dieselstraße befahren. Unmittelbar vor einem Kurvenbereich kam ihr Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den dortigen Entwässerungsgraben und prallte vor einen Grabendurchlass.

Die Fahrzeugführerin wurde in der Folge verletzt und durch einen alarmierten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

An dem Kia der 29-jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit war für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet diese sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 zu melden.

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