Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall in Schloß Holte-Stukenbrock unter Alkoholeinwirkung

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (RB) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.10 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrem Ford die Straße Kattenheide in Fahrtrichtung Kaunitzer Straße. In Höhe der Einmündung Rieger Straße kommt die Fahrerin in einer Kurve, nach rechts von der Straße ab und prallt mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Anschließend wird der Pkw herumgeschleudert und kommt in entgegengesetzter Richtung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. In der Atemluft der Dame wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Am Pkw und an dem Baum entstanden Schäden, die insgesamt von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt werden. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

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