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Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten

Gütersloh (ots)

Rietberg (RB) - Am Freitagabend gegen 20.12 Uhr erhielten Polizei und Rettungskräfte Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem ein BMW nahezu ungebremst auf ein Traktorgespann aufgefahren ist und dadurch schwer verletzt wurde. Ein 38-jähriger Rietberger befuhr mit seinem Traktorgespann (Traktor mit Anhänger welcher mit Strohballen beladen war) die Delbrücker Straße (B 64) aus Richtung Rietberg kommend in Richtung Delbrück. An der Einmündung Delbrücker Straße / Herrenbruch beabsichtigte der Traktorfahrer nach links in die Straße Herrenbruch einzubiegen. Dies erkannte ein 22-jähriger Delbrücker mit seinem BMW zu spät und fuhr, laut Zeugenaussagen nahezu ungebremst auf den Anhänger des Vorausfahrenden auf. Der BMW wurde daraufhin in einen Straßengraben geschleudert, wo er zu liegen kam. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, schwerverletzt befreit werden. Es bestand Lebensgefahr. Auf Grund der Schwere des Unfalls wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Paderborn angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Am Anhänger entstand nicht geringer Schaden. Am BMW entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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