Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub auf Tankstelle in Neuenkirchen - Ermittler erkennen Tatzusammenhänge und fahnden nach Verdächtigem

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Rietberger Ortsteil Neuenkirchen beging ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend (23.07., 21.55 Uhr) einen Raub auf eine Tankstelle an der Lange Straße.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte eine Mitarbeiterin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole zur Herausgabe des Bargelds auf. Anschließend entnahm der Täter selber das Bargeld aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 20 - 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 - 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem roten Kapuzenpullover mit schwarzer Aufschrift, einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen. Dazu trug er schwarze Handschuhe, eine schwarze Sturmhaube und eine schwarze Sonnenbrille. Der Mann sprach deutsch mit Akzent.

Aktuellsten Ermittlungen zufolge, bestehen möglicherweise Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Taten in Oelde, Beelen und Hövelhof, die nun innerhalb weniger Tage verübt wurden.

Die in den weiteren Ermittlungen zuständige Kreispolizeibehörde Warendorf hat hierzu ebenfalls eine Pressemitteilung veröffentlicht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321009.

Darüber hinaus verweisen die Beamten auf das landesweite Fahndungsportal des LKA NRW. Dort wird seit dem heutigen Tag in vier Öffentlichkeitsfahndungen nach einem verdächtigen Mann gefahndet, der für die Begehung der Raubdelikte im Verdacht steht.

https://polizei.nrw/fahndung/211000 https://polizei.nrw/fahndung/210999 https://polizei.nrw/fahndung/210998 https://polizei.nrw/fahndung/210995

Die Polizei Warendorf sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Raubdelikten und dem Tatverdächtigen geben können.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de https://warendorf.polizei.nrw/

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