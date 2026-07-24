Polizei Gütersloh

POL-GT: Imbissbrand an der Kurt-Nagel-Straße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Freitagvormittag (24.07., 11.30 Uhr) alarmiert und zu einem Imbissbrand an der Kurt-Nagel-Straße entsandt. Weder Mitarbeiter noch Gäste wurden durch das Brandgeschehen verletzt. Die eingesetzten Löschzüge begannen unmittelbar mit den Löschmaßnahmen und konnten in der Folge den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Gleichwohl zerstörten die Flammen sowie die starke Rauchentwicklung bei dem Innenraumbrand große Bereiche des freistehenden Imbissgebäudes. Eine Brandentstehung im Küchenbereich ist nach derzeitigen Feststellungen anzunehmen.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben nun Ermittlungen bezüglich der Brandursache eingeleitet. Erste Schätzungen zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

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