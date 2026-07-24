PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Imbissbrand an der Kurt-Nagel-Straße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Freitagvormittag (24.07., 11.30 Uhr) alarmiert und zu einem Imbissbrand an der Kurt-Nagel-Straße entsandt. Weder Mitarbeiter noch Gäste wurden durch das Brandgeschehen verletzt. Die eingesetzten Löschzüge begannen unmittelbar mit den Löschmaßnahmen und konnten in der Folge den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Gleichwohl zerstörten die Flammen sowie die starke Rauchentwicklung bei dem Innenraumbrand große Bereiche des freistehenden Imbissgebäudes. Eine Brandentstehung im Küchenbereich ist nach derzeitigen Feststellungen anzunehmen.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben nun Ermittlungen bezüglich der Brandursache eingeleitet. Erste Schätzungen zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:35

    POL-GT: Sprinter an der Verler Straße gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - An der Verler Straße haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (22.07., 18.00 Uhr - 23.07., 06.40 Uhr) einen weißen Mercedes Sprinter, Baujahr 2017, gestohlen. Der Tatort liegt zwischen der Bruder-Konrad-Straße und dem Autobahnzubringer. Das Fahrzeug stand verschlossen auf dem Betriebsgelände eines ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 15:31

    POL-GT: Geld gesegnet - Diebinnen hatten es auf Schmuck abgesehen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - An der Friedhofstraße wurde am Dienstag (21.07., 11.45 Uhr - 12.00 Uhr) eine Dame von einer bislang unbekannten Frauen angesprochen. Die Frauen verwickelten die Gütersloherin in ein Gespräch. Sie zeigten sich sehr interessiert an dem Schmuck der Dame und segneten letztendlich ihr Bargeld. Nach kurzer Zeit gingen sie davon. Sie stiegen in ein in der Nähe stehendes Auto ein. In dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren