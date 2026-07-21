Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock - Öffentlichkeitsfahndung

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am späten Vormittag (21.07., 11.30 Uhr) wird die 66-jährige Frau A. aus Schloß Holte-Stukenbrock vermisst. Frau A. wurde zuletzt heute Nacht an der Freiligrathstraße gesehen. Frau A. ist 154 cm groß und zeitweise desorientiert. Sie trug zuletzt ein violettes Kopftuch, eine schwarze Leggings und ein beige-weiß gestreiftes Oberteil. Sie ist zu Fuß unterwegs.

Foto der Vermissten und eine Personenbeschreibung können im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/210642

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Dame nimmt die Polizei unter der Rufnummer 110 entgegen.

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