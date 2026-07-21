Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am späten Vormittag (21.07., 11.30 Uhr) wird die 66-jährige Frau A. aus Schloß Holte-Stukenbrock vermisst. Frau A. wurde zuletzt heute Nacht an der Freiligrathstraße gesehen. Frau A. ist 154 cm groß und zeitweise desorientiert. Sie trug zuletzt ein violettes Kopftuch, eine schwarze Leggings und ein beige-weiß gestreiftes Oberteil. Sie ist zu Fuß unterwegs.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Dame nimmt die Polizei unter der Rufnummer 110 entgegen.

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