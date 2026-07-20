Polizei Gütersloh

POL-GT: 44-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Ein 44-jähriger Fahrradfahrer musste eigenen Angaben nach am Samstagnachmittag (18.07., 17.20 Uhr) einem E-Scooter ausweichen. In der Folge stürzte der Radfahrer und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der Mann befuhr eine Gasse an einem Parkplatz an der August-Claas Straße in Richtung Münsterstraße, als ihm der E-Scooter-Fahrer entgegenkam oder ihn überholte.

Die Polizei bittet um Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem genauen Unfallhergang oder der Person auf dem E-Scooter geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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