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Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelleneinbruch an der Neuenkirchener Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Sonntagabend (19.07., 22.00 Uhr) und Montagmorgen (20.07., 03.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude an der Neuenkirchener Straße auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein. Gestohlen wurden Zigaretten.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Geräusche bemerkt? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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