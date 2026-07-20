Polizei Gütersloh

POL-GT: Hoteleinbruch in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - An der Bleichstraße brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (18.07., 02.15 Uhr) in ein Hotel ein.

Die Täter gingen ein Fenster an, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Gestohlen wurde unter anderem eine geringe Menge Bargeld.

Über eine Videoaufzeichnung in der Umgebung wurde ein Mann festgestellt, welcher in dem Zeitraum am Tatort unterwegs war. Dieser trug eine helle Cap, dunkle Kleidung und einen Rucksack. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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