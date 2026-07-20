Polizei Gütersloh

POL-GT: Verlerin stürzt mit Fahrrad

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am Sonntagabend (19.07., 19:38 Uhr) eine 47-jährige Verlerin mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Lindenstraße. Die Frau war in Fahrtrichtung Eichendorffstraße unterwegs als sie zu Fall kam und sich schwer verletzte.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde die Verlerin bereits durch den Rettungsdienst behandelt. Ersthelfer, die den Notruf getätigt hatten, waren an der Unfallstelle nicht mehr zugegen. Die 47-Jährige wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht die Ersthelfer sowie weitere Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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