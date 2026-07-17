Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - Verkehrskontrollen in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Verl (MK) - Am Mittwoch (15.07., 07.00 Uhr - 17.30 Uhr) fanden in Verl und in Schloß Holte-Stukenbrock Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. Das definierte Ziel des Verkehrssicherheitsprojekts ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle von und mit E- Bike- und Fahrrad-Fahrern zu reduzieren.

Die Beamten hielten im Kontrollzeitraum insgesamt 36 Auto- und Fahrradfahrer an. Neben den Verkehrskontrollen im Sinne der Aktion Radschlag in beiden Orten, fanden an der Dechant-Brill Straße in Schloß Holte-Stukenbrock zudem Geschwindigkeitskontrollen statt. In Summe erhoben die Kräfte 19 Verwarngelder und leiteten zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Dazu zählen vier Tempoverstöße auf der Dechant-Brill-Straße sowie vier Gurtverstöße an den weiteren Kontrollorten. Bei den Zweiradfahrern fielen insbesondere in fünf Fällen die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt auf. Viermal mussten die Beamten auch bei den Autofahrern derartige Verstöße ahnden.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden - zu Ihrer Sicherheit!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell