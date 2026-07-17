Polizei Gütersloh

POL-GT: 30 Euro Schmerzensgeld reichen nicht aus - Unfallflucht an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagnachmittag (16.07., 15.30 Uhr) kam es an der Carl-Bertelsmann Straße zu einem Unfall zwischen einer 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem Autofahrer.

Die 15-jährige Gütersloherin befuhr den Fahrradweg der Carl-Bertelsmann Straße stadtauswärts. In Höhe einer Grundstückszufahrt beabsichtigte ein Autofahrer zu einem Haus abzubiegen. Er befuhr zuvor die Carl-Bertelsmann Straße in dieselbe Richtung. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der 15-Jährigen. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Wagens stieg gemeinsam mit zwei Mitfahrern aus. Nach einem kurzen Gespräch reichte der Mann der Jugendlichen 30 Euro und fuhr weiter. Er kümmerte sich nicht um eine weitere Schadensregulierung.

Der 35-jährige Mann aus Herford konnte im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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