Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfallflucht auf der Kapellenstraße Straße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf der Kapellenstraße kam es am Donnerstagabend (16.07., 18.55 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete.

Den Angaben nach befuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer die Kapellenstraße in Richtung Lintel. Hinter einem ihm entgegenkommenden Trecker scherte ein Pkw zum Überholen aus und touchierte den Mercedes an der linken Seite. Die Fahrerin des Wagens fuhr weiter.

Es handelte sich bei dem Auto vermutlich um einen grauen Fiat. Am Steuer saß eine Frau mit längeren Haaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und der flüchtigen Fahrerin machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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