PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfallflucht auf der Kapellenstraße Straße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf der Kapellenstraße kam es am Donnerstagabend (16.07., 18.55 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete.

Den Angaben nach befuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer die Kapellenstraße in Richtung Lintel. Hinter einem ihm entgegenkommenden Trecker scherte ein Pkw zum Überholen aus und touchierte den Mercedes an der linken Seite. Die Fahrerin des Wagens fuhr weiter.

Es handelte sich bei dem Auto vermutlich um einen grauen Fiat. Am Steuer saß eine Frau mit längeren Haaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und der flüchtigen Fahrerin machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:35

    POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh fahndet jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen, der im Oktober 2024 einen höheren Bargeldbetrag mit einer widerrechtlich erlangten Debitkarte abgehoben hatte. Diese EC-Karte erlangte der Tatverdächtige unmittelbar zuvor durch einen Taschendiebstahl in einem Discountmarkt an der Osnabrücker ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:50

    POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Zeugin meldet sich nach Unfallflucht

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (14.07.) wurde der Polizei ein Unfall zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem bislang Unbekannten gemeldet. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Fürst-Bentheim Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6314921 Aufgrund des Zeugenaufrufs der Polizei meldete sich eine Zeugin ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:25

    POL-GT: Polizisten verletzt - 40-Jähiger schlägt und tritt um sich

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Ein auf einem Gehweg an der Trapphofstraße liegender Mann sollte Mittwochabend (15.07., 19.00 Uhr) von Polizisten kontrolliert werden. Er war offensichtlich alkoholisiert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen Verler ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten ihn dazu ansprachen, eskalierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren