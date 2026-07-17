Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh fahndet jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen, der im Oktober 2024 einen höheren Bargeldbetrag mit einer widerrechtlich erlangten Debitkarte abgehoben hatte. Diese EC-Karte erlangte der Tatverdächtige unmittelbar zuvor durch einen Taschendiebstahl in einem Discountmarkt an der Osnabrücker Landstraße. Anschließend nutzte er zur Abhebung den Geldausgabeautomaten einer Sparkassenfiliale im nahen Gütersloher Stadtteil Avenwedde, an der Avenwedder Straße. Im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten diesem Tatverdächtigen weitere gleichgelagerte Taten zuordnen, jedoch konnte seine Identität bisher nicht geklärt werden.

Das Amtsgericht Bielefeld hat nun den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen, so dass jetzt ein Bild des verdächtigen Mannes auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt ist https://polizei.nrw/fahndung/210157.

Hinweise und Angaben zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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