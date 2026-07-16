Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Zeugin meldet sich nach Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (14.07.) wurde der Polizei ein Unfall zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem bislang Unbekannten gemeldet. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Fürst-Bentheim Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6314921

Aufgrund des Zeugenaufrufs der Polizei meldete sich eine Zeugin und gab an, dass sie zu dem angegebenen Zeitpunkt einen Unfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem Fahrradfahrer beobachtet hat. Der erwachsene Fahrradfahrer soll sehr schnell unterwegs gewesen sein und ein Kind überholt haben, welches daraufhin zu Boden fiel und dabei leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer trug ein grünes T-Shirt und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Unfall handelt. Hinweise und Angaben zu dem Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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