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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizisten verletzt - 40-Jähiger schlägt und tritt um sich

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Ein auf einem Gehweg an der Trapphofstraße liegender Mann sollte Mittwochabend (15.07., 19.00 Uhr) von Polizisten kontrolliert werden. Er war offensichtlich alkoholisiert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen Verler ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten ihn dazu ansprachen, eskalierte der Mann. Er fing an zu treten und zu schlagen. Zudem versuchte er die Beamten zu beißen. Unter erheblichem Kraftaufwand wurde der Mann letztendlich in Gewahrsam genommen. Zwei Beamte erlitten Verletzungen.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den 40-Jährigen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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