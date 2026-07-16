Polizei Gütersloh

POL-GT: 70-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochabend (15.07.,23.00 Uhr) auf einem Geh- und Radweg im Bereich der Straße Himmelreich mit seinem Pedelec gestürzt und verletzte sich dabei. Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeikamen, verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des 70-Jährigen aus Steinhagen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtests bestätigte die Annahme der Polizisten, die hierzu ein Strafverfahren einleiteten. Nachdem der Rettungsdienst den gestürzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

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