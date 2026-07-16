Polizei Gütersloh

POL-GT: Snackautomat ausgebrannt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - An der Taubenstraße brannte in der Nacht (16.07., 02.15 Uhr) ein Snackautomat. Zeugen bemerkten das Feuer und wählten den Notruf. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Ersten Ermittlungen nach ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell