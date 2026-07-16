Polizei Gütersloh

POL-GT: Autos brennen an der Max-Planck Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (16.07., 03.50 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Max-Planck Straße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer an einem Opel Corsa aus. Die Flammen schlugen im weiteren Verlauf auf einen daneben stehenden 3er BMW über.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei 6000 Euro.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Angaben zu der Brandentstehung können derzeit nicht gemacht werden. Unabhängig von der Brandursache werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Geräuschen in der Umgebung des Tatorts machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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