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Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Carl-Bertelsmann-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (15.07., 13.00 - 14.50 Uhr) Zutritt in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Carl-Bertelsmann-Straße. Der Tatort lag unweit der Einmündung Gartenstraße. Die Täter brachen die Wohnungstür auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher Schmuck und Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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