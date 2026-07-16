Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Jugendzentrum an der Alleestraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Von Dienstag auf Mittwoch (14.07., 19.00 Uhr 15.07., 06.30 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Jugendzentrums an der Alleestraße auf. Im Inneren öffneten sie gewaltsam Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hatte rund um den Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen? Angaben und Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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