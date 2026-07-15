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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher nehmen sich Imbiss an der Uthofstraße vor - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Dienstagmorgen (14.07.) wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Imbiss an der Uthofstraße informiert. Der Tatort liegt nahe der Debusstraße und der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem auf 03.00 bis 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Den Feststellungen nach gelangten die Täter durch ein Fenster in den Verkaufsraum. Dort entnahmen sie die gesamte Kasse mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten sie in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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