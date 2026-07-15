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Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Dienstagmittag (14.07., 12.55 Uhr) kollidierten zwei Autofahrerinnen beim Abbiegen auf der Kreuzung Stadtring Nordhorn/ Carl-Miele-Straße. Hierbei wurden die vier Insassinnen der Fahrzeuge verletzt.

Die 46-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr den Stadtring Nordhorn aus Richtung B 61 und beabsichtigte nach links auf die Carl-Miele-Straße stadtauswärts abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24-jährige Gütersloherin mit einem VW den Stadtring in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte die Kreuzung zu passieren. Beim Abbiegeversuch der Skoda-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock kam es zur Kollision mit der VW-Fahrerin.

Sowohl die 24-jährige Gütersloherin und ihre 54-jährige Beifahrerin als auch die 46-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin wurden verletzt. Bis auf die Skoda-Fahrerin konnten die weiteren Beteiligten ambulant behandelt werden. Die 46-Jährige wurde jedoch für vorsorgliche Untersuchungen stationär in einem Gütersloher Krankenhaus aufgenommen.

Beide Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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