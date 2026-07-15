POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Zeugen für Unfallflucht gesucht
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein 11-jähriger Fahrradfahrer befuhr Dienstagnachmittag (15.07., 16.15 Uhr) die Ringstraße in Richtung Fürst-Bentheim Straße auf dem Fahrradweg. Den Angaben nach sei er kurz vor der Kreuzung zur Fürst-Bentheim Straße von einem E-Scooter-Fahrer links überholt und touchiert worden. Der 11-Jährige stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der dem E-Scooter-Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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