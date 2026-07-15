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Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein 11-jähriger Fahrradfahrer befuhr Dienstagnachmittag (15.07., 16.15 Uhr) die Ringstraße in Richtung Fürst-Bentheim Straße auf dem Fahrradweg. Den Angaben nach sei er kurz vor der Kreuzung zur Fürst-Bentheim Straße von einem E-Scooter-Fahrer links überholt und touchiert worden. Der 11-Jährige stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der dem E-Scooter-Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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