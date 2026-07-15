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Polizei Gütersloh

POL-GT: Sechsjährige angefahren - jugendliche Fahrradfahrerin flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf dem Hans-Werner-Henze Platz vor dem Theater kam es am Dienstagnachmittag (14.07., 16.25 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Kind und einer Fahrradfahrerin. Den Angaben nach spielte das Kind im Bereich des Wasserspiels. Die Fahrradfahrerin befuhr den Platz in Richtung Dreiecksplatz. Das Mädchen stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Fahrradfahrerin fuhr weiter. Sie war ca. 15-20 Jahre alt. Sie hatte den Beschreibungen nach braunes, lockiges Haar und war rosa-pink bekleidet. Sie fuhr ein helles Damenrad.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu der Radfahrerin geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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