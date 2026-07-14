Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizisten in Schloß Holte-Stukenbrock aktiv - warnen Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Die Polizei Gütersloh warnt! Seit den Morgenstunden rufen falsche Polizeibeamte im Bereich Schloß Holte-Stukenbrock Personen an und behaupten, dass sie im Zuge eines Ermittlungsverfahrens Hinweise auf eine bevorstehende Straftat im Umfeld der Angerufenen hätten.

Es handelt sich um Betrug und es ist kein Anruf der echten Polizei. Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und teilen den Angerufenen mit, dass es im näheren Umfeld Überfälle oder Einbrüche gegeben hat. Sie empfehlen sämtliche Türen und Fenster geschlossen zu halten und auf einen erneuten Anruf der Beamten für weitere Instruktionen warten. Gegebenenfalls müssten die Polizei vorsorglich die Wertsachen der Angerufenen in Verwahrung nehmen. Es handelt sich um einen Betrugsversuch! Den Erkenntnissen zufolge waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich. Sämtliche Angerufenen reagierten genau richtig und beendeten das Telefonat.

Die Polizei warnt! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter der Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben!

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