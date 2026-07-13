Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Jugendzentrum

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend (09.07., 21.00 Uhr) und Freitagmorgen (10.07., 07.30 Uhr) in ein Jugendzentrum an der Wilhelmstraße ein. Die Täter gingen eine Scheibe an und brachen auch im Inneren Türen auf. Ersten Angaben nach wurden unter anderem elektronische Geräte und Getränke gestohlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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