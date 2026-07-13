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Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche angefahren - Audi-Fahrer flüchtet

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Freitagmorgen (10.07., 07.25 Uhr) beabsichtigte eine 17-jährige Fußgängerin die Grillenstraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein Audi-Fahrer die Grillenstraße aus Richtung Zollhausweg kommend. Der Fahrer des Wagens bremste den Angaben nach ab, nachdem er zügig um die Kurve kam. Er touchierte die Jugendliche dennoch. Sie stürzte. Der Mann fuhr weiter und bog in die Libellenstraße ein. Es handelte sich um einen dunklen Audi. Die leicht verletzte 17-Jährige meldete den Unfall am Vormittag der Polizei.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu der Unfallflucht eingeleitet. Angaben und Hinweise zu dem Fahrer des dunklen Audis nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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