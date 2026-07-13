Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Steinhagen - Bahndamm

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstagabend (09.07., 23.39 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma am Bahndamm ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein. Angaben zu der Beute konnte noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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