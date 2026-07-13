Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Rudolf-Diesel-Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Unbekannte Täter schlugen in der Sonntagnacht (12.07., 00.25 Uhr) ein Fenster eines Firmengebäudes an der Rudolf-Diesel-Straße ein und gelangten in die Lagerräume. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeitig keine Angaben vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Einbruch machen oder hatten möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Industriegebiet, nahe der Brockhäger Straße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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